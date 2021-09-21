GSB KPSS 60 puan şartıyla 1000 sözleşmeli personel alımı yapıyor! GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB sözleşmeli personel alımı yapmaya devam ediyor. KPSS 60 puan şartıyla yapılacak olan alımlarla ilgili yayımlanan ilana göre bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 1000 antrenör temin edileceği bildirildi. Adaylar bu kapsamda 20 Eylül tarihinden itibaren e-Devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Tam bu noktada "GSB Sözleşmeli personel alımı başvusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve ilana dair tüm detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 Sözleşmeli Antrenör alımı başvuruları 20 Eylül 2021 tarihi saat 10.00 itibari ile başlayacak. Adaylar 27 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
11) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1) Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
2) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,
3) Ek-2 beyan formu başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir.
- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Başvuruda istenen belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.