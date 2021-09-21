GSB KPSS 60 puan şartıyla 1000 sözleşmeli personel alımı yapıyor! GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB sözleşmeli personel alımı yapmaya devam ediyor. KPSS 60 puan şartıyla yapılacak olan alımlarla ilgili yayımlanan ilana göre bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 1000 antrenör temin edileceği bildirildi. Adaylar bu kapsamda 20 Eylül tarihinden itibaren e-Devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Tam bu noktada "GSB Sözleşmeli personel alımı başvusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve ilana dair tüm detaylar...