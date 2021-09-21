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Giriş Tarihi: 21.9.2021 15:38

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün? Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında!

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün? Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında!

Para Politikası Kurulu (PPK) Eylül ayı faiz kararı için yakın zamanda toplanacağı bilinirken gözler TCMB Merkez Bankası’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Piyasalara yön verecek olan kararla ilgili düzenlenen anketlerde bu ay da politika faizinin sabit tutulması beklentiler arasında yer alıyor. Bu noktada ise "Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün?" soruları yanıt arıyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. İşte PPK toplantısının yapılacağı tarih ve tüm detaylar...

TCMB Merkez Bankası toplantısı için bekleyiş sürüyor. AA Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos ayındaki sabitleme kararı bu ay da etkili olacak. Ve politika faizi 19'da sabit bırakılacak. Hal böyleyken "Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün?" soruları gündemdeki yerini aldı. Toplantının bu hafta içerisinde belirlenen tarihte düzenleneceği biliniyor. Peki, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı hangi gün? İşte detaylar...

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TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

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Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün? Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında!
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