Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün? Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında!

TCMB Merkez Bankası toplantısı için bekleyiş sürüyor. AA Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos ayındaki sabitleme kararı bu ay da etkili olacak. Ve politika faizi 19'da sabit bırakılacak. Hal böyleyken "Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün?" soruları gündemdeki yerini aldı. Toplantının bu hafta içerisinde belirlenen tarihte düzenleneceği biliniyor. Peki, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı hangi gün? İşte detaylar...