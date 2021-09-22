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Giriş Tarihi: 22.9.2021 07:44 Son Güncelleme: 22.9.2021 07:44

Sağlık Bakanlığı 21 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları! 21 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı!

Sağlık Bakanlığı 21 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları! 21 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı!

Yurt ve dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Pandemi başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıran 29 bin 338 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka-vefat rakamları merak konusu olarak 21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları.

21 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler "21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA | 21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

21 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;



21 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 338

VEFAT SAYISI: 260

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 361

20 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 688

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949

19 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 398

VEFAT SAYISI: 213

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160

18 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 161

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023

17 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 692

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197

16 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 118

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249

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Sağlık Bakanlığı 21 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları! 21 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı!
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