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Giriş Tarihi: 22.9.2021 07:48 Son Güncelleme: 22.9.2021 07:50

AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AKS sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AKS sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları bekleniyor. 5 Eylül tarihinde düzenlenen sınava katılım sağlayan binlerce aday özellikle son günlerde “AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. MEB konuyla ilgili net bir tarih duyurmasa da genellikle sınav günüden 15 gün sonrasına kadar sonuçların erişime açıldığını bildiriyor. Buna göre; AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve konuyla ilgili gelişmeler...

AKS sınav sonuçları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan Adaylık Kaldırma Sınavı, için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sınavın 5 Eylül tarihinde düzenlendiği bilinirken öte yandan "2021 AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları da son günlerde gündemdeki yerini aldı. AKS sınav sonuçlarının çok kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adaylar sonuçlara ilişkin son dakika açıklamaları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurular sayfasını ve resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor.

Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının en geç 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

AKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AKS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.

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AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AKS sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
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