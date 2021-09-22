AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AKS sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

AKS sınav sonuçları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan Adaylık Kaldırma Sınavı, için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sınavın 5 Eylül tarihinde düzenlendiği bilinirken öte yandan "2021 AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları da son günlerde gündemdeki yerini aldı. AKS sınav sonuçlarının çok kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.