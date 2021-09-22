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Giriş Tarihi: 22.9.2021 07:41 Son Güncelleme: 22.9.2021 07:41

DGS ek tercih tarihleri 2021 belli oldu mu? ÖSYM ile DGS 2. ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar

DGS ek tercih tarihleri 2021 belli oldu mu? ÖSYM ile DGS 2. ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar

DGS ek tercih tarihleri 2021, öğrencilerin merak ettiği konular arasında öne çıkıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi, üniversite kontenjanlarına göre adaylara DGS ek tercih hakkı tanınacak. Peki, 2021 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? İşte, DGS 2. ek yerleştirme süreci hakkında merak edilenler

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanamayan adaylar, 2021 DGS ek tercihler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu noktada, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, boş kontenjanlara göre öğrenciler DGS ek yerleştirme başvurusu yapacak. Peki, 2021 DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ek yerleştirme başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZ VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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DGS ek tercih tarihleri 2021 belli oldu mu? ÖSYM ile DGS 2. ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar
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