Dün MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 21 Eylül 2021 Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2021 programının 21 Eylül günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız olan takım eleme adayı oyununda mücadele verdi. Oyun sonunda haftanın ilk ve 2. Eleme adayları da belli oldu. Bu gelişme sonrasında yarışmanın takipçileri "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 ile MasterChef eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım ile ilgili detaylar şöyle;
MasterChef 2021 son bölüm, sezonun ilk dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüler hazırlandı ve jüri şeflerin tadımına sunuldu.
Mavi ve kırmızı takımların ilk dokunulmazlık oyununda hazırladıkları menüde yer alan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrasında yemek bazında yapılan puanlamada en fazla oyu alan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.
MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım olmasının ardından, kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Somer şefin imza tabağını en başarılı yapan isim Burcu oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını alarak, ilk eleme adayı olarak Mustafa'yı seçti. Yarışmacıların kendi aralarında yaptığı oylama sonrasında 2. Eleme adayı ise Sergen oldu.