Dün MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 21 Eylül 2021 Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2021 programının 21 Eylül günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız olan takım eleme adayı oyununda mücadele verdi. Oyun sonunda haftanın ilk ve 2. Eleme adayları da belli oldu. Bu gelişme sonrasında yarışmanın takipçileri "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım ile ilgili detaylar şöyle;