Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2021 Üniversite ek yerleştirme başvuru yap! YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 08:01 Son Güncelleme: 22.9.2021 08:01

2021 Üniversite ek yerleştirme başvuru yap! YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

2021 Üniversite ek yerleştirme başvuru yap! YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin YKS ek tercih ile ilgili gelen son dakika duyurusu binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. İlk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih kılavuzu ile beraber başvurularını ÖSYM AİS üzerinden yapmaya başladı. Henüz üniversite ek yerleştirme başvurusu yapmayan adaylar ise üniversite boş kontenjan ve taban puanları baz alınarak yapılacak işlemlerde belirlenen başvuru ücretiyle beraber tercihlerini nasıl yapacaklarını araştırıyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM AİS ile 2021 YKS ek tercihler nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Üniversite ek yerleştirme başvuru yap ekranı ve tüm detaylar…

YKS ek tercih başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından bildirilen tarihler aralığında yapılacak olan YKS 2.ek tercih başvurularının 23 Eylül'de sona ereceği biliniyor. Böylelikle ilk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar dilerse puanlarını kullanarak boş kontenjanlara yeniden başvuruda bulunabilecek. Peki YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM AİS ile 2021 YKS ek tercihler nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Üniversite ek yerleştirme başvuru yap ekranı!

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercihleri, 20-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. ÖSYM'den gelen bu açıklama ile beraber, öğrencilerin günlerdir yanıtını aradığı '2021 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?' sorusu da cevap bulmuş oldu.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI!

YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında olacak. TIKLA - SORGULA

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

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2021 Üniversite ek yerleştirme başvuru yap! YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
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