Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs Zafere Doğru fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ikinci sezona "Kıbrıs: Zafere Doğru" ismiyle devam edecek. Dizinin sevenleri Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs Zafere Doğru yayın tarihi belli mi sorusunun yanıtı ve yeni sezona ilişkin merak edilenler haberimizde.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İnci, Müge ve Sandy'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy'e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.