Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih verildi mi? EGM ve PA ile 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:43 Son Güncelleme: 23.9.2021 17:16

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih verildi mi? EGM ve PA ile 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih verildi mi? EGM ve PA ile 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Binlerce aday bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alımlara ilişkin ilanlar için araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyrulmuştu. Hal böyleyken "2021 Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz 10 bin kişilik alımla ilgili bir ilan yayınlanmadı. Bu nedenle başvuru tarihleri de bilinmiyor. Peki, Jandarma Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Jandarma Bekçi alımı başvuruları için geri sayım sürüyor. Bir süre önce yapılan açıklamada 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. Tam bu noktada "2021 Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EGM ve PA Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve ilana ilişkin son dakika gelişmeleri...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

Eylül ayı ortasına gelinirken bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih verildi mi? EGM ve PA ile 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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