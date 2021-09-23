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Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:08 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:08

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ve Eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ve Eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı açıklamasının ardından gözler yurt içine çevrildi. Bu noktada, TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren karar ile beraber faizler düşecek mi, artacak mı konuları da netlik kazanacak. Edinilen bilgiye göre, Eylül ayı Merkez Bankası PPK Toplantısı'nın yapılacağı tarih ve saat belli oldu. Peki, 2021 Eylül ayı Merkez Bankası Toplantısı saat kaçta yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ilgili son gelişmeler

Yurt içi piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay alınan kararda, faiz oranı sabit bırakılırken Eylül ayı için de aynı kararın alınması bekleniyor. Bu noktada, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, TCMB PPK Toplantısı ile faizler düşecek mi, yükselecek mi konuları da netlik kazanıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Öte yandan, 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşte, TCMB PPK Toplantısı ve faiz kararı ile ilgili bilgiler;

FAİZ KARARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ve Eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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