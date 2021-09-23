Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ve Eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yurt içi piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay alınan kararda, faiz oranı sabit bırakılırken Eylül ayı için de aynı kararın alınması bekleniyor. Bu noktada, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, TCMB PPK Toplantısı ile faizler düşecek mi, yükselecek mi konuları da netlik kazanıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Öte yandan, 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşte, TCMB PPK Toplantısı ve faiz kararı ile ilgili bilgiler;