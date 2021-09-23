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Giriş Tarihi: 23.9.2021 14:43 Son Güncelleme: 23.9.2021 14:45

Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Beşiktaş'tan suç duyurusu...

Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç’a büyük tepki! Beşiktaş’tan suç duyurusu...

Son dakika haberi... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahnede söylediği sözlerle tepki çekti! Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti. Maçın bitmesinin ardından müziği yarıda kesen Serdar Ortaç söyledikleriyle herkesi şok etti. Beşiktaş'tan Serdar Ortaç hamlesi de geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Salı akşamı oynanan olaylı maçta Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Beşiktaş, Montero, Josef de Souza ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 3-0 öne geçmişti. Maçın ikinci yarısında futbol sahalarında eşine zor rastlanılacak bir geri dönüş geldi. Vargas'ın frikik golüyle durumu 3-1'e getiren Adana Demirspor, Balotelli'nin oyuna girmesiyle maçı çevirdi.

BALOTELLİ GİRDİ MAÇ DEĞİŞTİ! OLAY...

Mario Balotelli, Adana Demirspor adına attığı golden sonra Sergen Yalçın'a dönerek beynini gösterdi. Sergen Yalçın 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında Balotelli için 'Bu arkadaşın beyni yok, beyni olsa bu tarz hareketler yapmaz.' demişti.

Balotelli attığı golün ardından Sergen Yalçın'a o sözleri hatırlattı. 90+6. dakikada Balotelli'nin indirdiği topu Britt Assombalonga ağlara gönderdi ve Adana Demirspor 3-3'lük beraberliği yakaladı!

SON DAKİKA: SERDAR ORTAÇ'IN SAHNEDEKİ SÖZLERİ TARAFTARI KIZDIRDI!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı. İşte Serdar Ortaç'ın söylediği o sözler...

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Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Kulüp tarafından konuyla ilgili olarak resmi açıklama da yapılacak.

OLAYLAR NEDEN ÇIKTI?

Roberto Mancini yönetimindeki Manchester City, LA Galaxy ile karşı karşıya gelmiş, Balotelli boş pozisyonda topu ağlara göndermek yerine artistik bir hareket yaparak golü kaçırmıştı.

Bu hareket sonrasında Mancini çılgına dönmüş ve yıldız oyuncuyu kenara almıştı. Balotelli yıllar boyu bu hareketle gözler önüne geldi.

O dönem futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, bu görüntüler ekrana gelirken 'Bu arkadaşın beyni yok.' demişti.

8 YIL SONRA O SÖZLERE YANIT VERDİ!

Mario Balotelli aradan geçen 8 yıl sonra dün akşam attığı golden sonra Sergen Yalçın'a cevap verdi. Balotelli, kafasını işaret ederek Sergen Yalçın'a imalı şekilde sözler söyledi.

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Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Beşiktaş'tan suç duyurusu...
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