Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç’a büyük tepki! Beşiktaş’tan suç duyurusu...

Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Kulüp tarafından konuyla ilgili olarak resmi açıklama da yapılacak.