Beşiktaşlılar çıldırdı! Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü gönderme | Video
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Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutladı. Ancak Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. "Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz" deyip, mekandakileri dansa davet etti.