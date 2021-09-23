Beşiktaşlılar çıldırdı! Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü gönderme | Video

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutladı. Ancak Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. "Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz" deyip, mekandakileri dansa davet etti.