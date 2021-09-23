Serdar Ortaç özür diledi

'Seyircilerden biri ısrarla bunları söyle dedi. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senedir dostum. Bütün arkadaşlarım hemen hemen Beşiktaşlı. Laf ağızdan çıktı yapacak bir şey yok. Adana da beni affetsin, Beşiktaş da...'