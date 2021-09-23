Serdar Ortaç özür diledi
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OTOMATİK OYNAT
00:56
Serdar Ortaç özür diledi 23.09.2021 | 17:18
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Kayserisporlu taraftarların 3. golden sonraki sevinci gülümsetti | Video 23.09.2021 | 12:35
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Erman Toroğlu: "Galatasaray zavallı top oynadı" 22.09.2021 | 22:31
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"Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş" 22.09.2021 | 14:52
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03:07
Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama! Fatih Terim'in elini öptü ve... 22.09.2021 | 00:49
02:29
Murat Sancak'tan Balotelli yorumu: "Deliye, deli denmez" 22.09.2021 | 00:03
08:47
Sergen Yalçın'dan maç sonu Balotelli ve Stefan Kuntz açıklaması 22.09.2021 | 00:09
00:56
Erman Toroğlu Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk yarısını değerlendirdi 21.09.2021 | 23:56
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Burak Elmas ve Ali Koç, Voleybol Gecesi'nde bir araya geldi | Video 21.09.2021 | 09:32
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Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video 21.09.2021 | 09:34
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Murat Özbostan'dan Berisha için flaş sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil" 20.09.2021 | 18:55
02:27
Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım" 20.09.2021 | 17:08
08:52
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Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video 20.09.2021 | 15:09
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Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video 20.09.2021 | 14:52
'Seyircilerden biri ısrarla bunları söyle dedi. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senedir dostum. Bütün arkadaşlarım hemen hemen Beşiktaşlı. Laf ağızdan çıktı yapacak bir şey yok. Adana da beni affetsin, Beşiktaş da...'