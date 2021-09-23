Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercih dönemi sona eriyor! YKS ek tercih 2021 ücreti için son tarih ne zaman, başvurular ne zaman saat kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 11:59 Son Güncelleme: 23.9.2021 11:59

YKS ek tercih dönemi sona eriyor! YKS ek tercih 2021 ücreti için son tarih ne zaman, başvurular ne zaman saat kaçta bitiyor?

YKS ek tercih dönemi sona eriyor! YKS ek tercih 2021 ücreti için son tarih ne zaman, başvurular ne zaman saat kaçta bitiyor?

YKS ek tercih başvuruları bugün sona eriyor. Üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları göz önüne alınarak ilk yerleştirmelerde bir kuruma giremeyen adaylar ikinci tercihlerde şansını denedi. Adaylar başvurularının tamamlaması için bugün ödemelerini sonlandırması gerekiyor. Bu noktada “YKS ek tercih ücreti ödemeleri ne zaman sona eriyor, tercihler saat kaçta bitiyor?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2021 YKS ek tercih ücreti ve başvuru kılavuzunda merak edilen tüm detaylar...

YKS ek tercih dönemi bugün itibarıyla sona eriyor. İkinci yerleştirmelerde başvuru yapacak adayların bugün kılavuzda belirtilen saate kadar ödemelerini yapması ve işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Hal böyleyken "YKS ek tercih ücreti ödemeleri ne zaman sona eriyor, tercihler saat kaçta bitiyor?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte YKS ek tercih kılavuzu ve ücretine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercihleri, 20-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. ÖSYM'den gelen bu açıklama ile beraber, öğrencilerin günlerdir yanıtını aradığı '2021 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?' sorusu da cevap bulmuş oldu.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA!

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI!

YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında olacak. TIKLA - SORGULA

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

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YKS ek tercih dönemi sona eriyor! YKS ek tercih 2021 ücreti için son tarih ne zaman, başvurular ne zaman saat kaçta bitiyor?
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