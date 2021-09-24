Arda Yurtseven kaç yaşında neden öldü? Arda Yurtseven nasıl öldü?

"HENÜZ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ELİMİZE GEÇMEDİ"

Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi.

Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'CİNAYET ŞÜPHESİ VAR MI?'

Arda Yurtseven'in dayısı Kaya, "Cinayet şüpheniz var mı" sorusuna da 'Hayır yok' yanıtını verdi.

Kaya, "Evden ayrılmadan önce ailesine bir not bırak mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Emniyet, yanındaki çantasına el koydu. Çantanın içindekiler araştırılacak. Bir not var mı yok mu bilemiyoruz…"

'ÇOK DURDUNGU'

Kaya, ayrıca talihsiz gencin son dönemlerde oldukça durgun olduğunu da sözlerine ekledi.

ARDA YURTSEVEN KİMDİR?

Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven 16 yaşındaydı. Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kaybolmuştu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği ormanda arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor…