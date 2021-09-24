Arda Yurtseven kaç yaşında neden öldü sorusunun yanıtı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Ülkenin bir süredir gündemine oturan üzücü olayda son olarak Arda'nın Mavi Balina oyunu sebebiyle öldüğü iddia edildi. Bilindiği üzere İstanbul Kartal'da yaşayan16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Peki Arda Yurtseven kaç yaşında neden öldü? Arda Yurtseven nasıl öldü?
Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven 16 yaşındaydı. Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kaybolmuştu.
Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için düğmeye bastı. Kayıp gencin cep telefonu sinyalinin, Aydos Ormanı'ndan geldiği anlaşıldı.
Bunun üzerine ormanlık alanda çalışma başlatıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.
'AĞAÇTA ASILI BULUNDU'
Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.
Ekiplerin incelemelerinin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
MAVİ BALİNA İDDİASI!
Talihsiz gencin ölümünün ardından ise Mavi Balina oyunu oynadığına dair iddialar ortaya atıldı.
Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise Mavi Balina iddiaları üzerine sabah.com.tr'ye açıklamalar yaptı.
"HENÜZ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ELİMİZE GEÇMEDİ"
Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi.
Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
'CİNAYET ŞÜPHESİ VAR MI?'
Arda Yurtseven'in dayısı Kaya, "Cinayet şüpheniz var mı" sorusuna da 'Hayır yok' yanıtını verdi.
Kaya, "Evden ayrılmadan önce ailesine bir not bırak mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:
"Emniyet, yanındaki çantasına el koydu. Çantanın içindekiler araştırılacak. Bir not var mı yok mu bilemiyoruz…"
'ÇOK DURDUNGU'
Kaya, ayrıca talihsiz gencin son dönemlerde oldukça durgun olduğunu da sözlerine ekledi.
Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven 16 yaşındaydı. Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kaybolmuştu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği ormanda arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor…