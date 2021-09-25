Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül'de sona erdi ve sınav sonuçları bugün www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçlarının ilan edildiği geçtiğimiz dakikalarda duyuruldu. İşte 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı.
AKS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Böylece sonuçlar 24 Eylül Cuma akşamı açıklandı.
AKS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılabilir.
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
5 Eylül 2021 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir.
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