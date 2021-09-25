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Giriş Tarihi: 25.9.2021 07:21 Son Güncelleme: 25.9.2021 07:22

AKS sonuçları açıklandı! MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları sorgulama ekranı MEBBİS!

AKS sonuçları açıklandı! MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları sorgulama ekranı MEBBİS!

AKS sonuçları açıklandı! MEB Adaylık Kaldırma Sınavı’nın ardından AKS sonuçları öğretmen adaylarının gündeminde bulunuyor. 5 Eylül’de sona eren Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları öğrenmek isteyenler ilgili kurumdan gelecek açıklamayı bekliyordu. AKS sonuçları için MEB, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edileceğini duyurmuştu. Bugün MEB sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı tüm detayları haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül'de sona erdi ve sınav sonuçları bugün www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçlarının ilan edildiği geçtiğimiz dakikalarda duyuruldu. İşte 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı.

AKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AKS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Böylece sonuçlar 24 Eylül Cuma akşamı açıklandı.

AKS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılabilir.

AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.

MEB'DEN AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI DUYURUSU

5 Eylül 2021 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir.

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AKS sonuçları açıklandı! MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları sorgulama ekranı MEBBİS!
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