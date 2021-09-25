Bankaların kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, bankaların kredi paketlerine olan ilgi ve talepleri de arttırmıştı. Bu noktada başta kamu bankaları olmak üzere pek çok özel banka uygun faizli kredi paketleri sunmuş ve sunmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan kredi paketleri çokça tercih ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranlarında son durum...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.37
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.50'den
İhtiyaç Kredisi: 1.55
Konut Kredisi: 1,37
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,54
Ev kredisi: 1,38
İhtiyaç kredisi: 1,60'den başlıyor
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.37'den başlıyor
Taşıt kredisi: 1.62'den başlıyor