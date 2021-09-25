Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Yaz Olimpiyatları kotası aldı!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 18:28

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Yaz Olimpiyatları kotası aldı!

AA
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Yaz Olimpiyatları kotası aldı!

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na (Deaflympics) katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki ikinci ve son maçında Fransa'yı 3-0 yenerek gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek organizasyona katılım hakkı kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki ikinci maçında Fransa'yı konuk etti.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçta milli takım 20. dakikada Emre Can Dönmez, 43. dakikada ise Mete Kılıç'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarı iyi bir oyun ortaya koyan ve birçok pozisyona giren ay-yıldızlı takım, 84. dakikada Murat Bek ile farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede gol olmayınca milliler sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Elemelerdeki ilk maçında Çekya'yı 6-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Fransa'yı da 3-0'lık skorla mağlup ederek Deaflympics'e katılım hakkı kazandı. Organizasyon, 1-15 Mayıs 2022'de Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek.

Samsun'da düzenlenen son Deaflympics'te altın madalya kazanan ay-yıldızlı takımın, iki dünya ve bir Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Karşılaşmayı TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TİESF Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da izledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500'e çıkacak
Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı
Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz
"Beş büyüklere" yaptırım yolda! Ticaret Bakanlığı'da harekete geçti...
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı müjdesi! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika: Sergen Yalçın'ın 'Beyni yok' sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...
2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Yaz Olimpiyatları kotası aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA