MasterChef lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır? En lezzetli lazanya yapılışı, malzemeleri ve püf noktası

MasterChef'in bugünkü bölümünde peynir masterclassının ardından yarışmacılardan makarna ve lazanya yapmaları istendi. Bunun üzerine programın izleyicileri "lazanya nasıl yapılır?" diye araştırmaya koyuldu. Makarna türevi olan ve kıymalı iç harç ile beşamel sostan oluşan bu lezzetin tarifi ve yapılışı haberimizde. İşte lazanya yapılışı, malzemeleri ve püf noktası!

LAZANYA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Lazanya Tarifi İçin Malzemeler

1 paket lazanya (yaprak hamur)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet havuç (küp doğranmış)

400 gramorta yağlı kıyma

2 dişezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet rendelenmiş domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri