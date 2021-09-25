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Giriş Tarihi: 25.9.2021 23:05

MasterChef lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır? En lezzetli lazanya yapılışı, malzemeleri ve püf noktası

MasterChef lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır? En lezzetli lazanya yapılışı, malzemeleri ve püf noktası

25 Eylül’de yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye bölümünün ardından lazanya yapılışı vatandaşların merak konusu oldu. İtalyan mutfağına ait olan bu lezzet “MasterChef Lazanya nasıl yapılır?” sorusuyla gündeme geliyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin onayına sunulan tabakların ardından merak edilen bu yemeğe dair detaylar haberimizde. İşte En lezzetli lazanya tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

MasterChef'in bugünkü bölümünde peynir masterclassının ardından yarışmacılardan makarna ve lazanya yapmaları istendi. Bunun üzerine programın izleyicileri "lazanya nasıl yapılır?" diye araştırmaya koyuldu. Makarna türevi olan ve kıymalı iç harç ile beşamel sostan oluşan bu lezzetin tarifi ve yapılışı haberimizde. İşte lazanya yapılışı, malzemeleri ve püf noktası!

LAZANYA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Lazanya Tarifi İçin Malzemeler

1 paket lazanya (yaprak hamur)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet havuç (küp doğranmış)

400 gramorta yağlı kıyma

2 dişezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet rendelenmiş domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

LAZANYA NASIL YAPILIR?

  • Ayçiçek yağını ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kadar kavurun. Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın.
  • Domates, suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.
  • Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
  • Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin.
  • Karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan alın.
  • Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin.
  • Sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın.
  • Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.
  • Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra ılık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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MasterChef lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır? En lezzetli lazanya yapılışı, malzemeleri ve püf noktası
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