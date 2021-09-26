Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 26 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 26 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 26.9.2021 19:43 Son Güncelleme: 26.9.2021 19:43

26 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 26 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

26 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 26 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Ülkemizde ve dünyada etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika başlığı altındaki haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü son durum tablosu verilerine göre, bugün koronavirüs testi yaptıran 25 bin 861 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye vaka-vefat rakamları merak edilerek Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları.

26 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler "26 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA | 26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

26 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;

26 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875

25 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875


24 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 197

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458

23 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 844

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 267

22 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 168

VEFAT SAYISI: 242

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 096



21 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 338

VEFAT SAYISI: 260

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 361

20 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 688

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949

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26 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 26 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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