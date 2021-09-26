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Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:13 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:14

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AİS ALES sonuç ekranı aktif mi? 2021 ALES sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AİS ALES sonuç ekranı aktif mi? 2021 ALES sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 81 ildeki 90 merkezde ÖSYM tarafından belirtilen tarihte düzenlendi. Sınavın tamamlanması ile birlikte adaylar gözlerini ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Sayısal ve sözel testlerden olmak üzere toplamda 100 sorunun yöneltildiği ALES 2 sınavının sonuçları ise ÖSYM takvimine göre; Ekim ayında açıklanacak. ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. İşte 2021 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

19 Eylül tarihinde düzenlenen ALES/2 sınavının tamamlanması ile birlikte sınava katılım gösteren adaylar ALES sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak ve sınav sonuç belgesi basılmayacak, adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olup ALES sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AİS ALES sonuç ekranı aktif mi? 2021 ALES sonuçları için ÖSYM tarih verdi!
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