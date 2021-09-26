Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman ve fragman yayınlandı mı? ATV EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 26.9.2021 10:16 Son Güncelleme: 26.9.2021 17:07

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman ve fragman yayınlandı mı? ATV EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman ve fragman yayınlandı mı? ATV EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

EDHO yeni sezon ATV ile ekranlarda dönmeye hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. Sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Haziran ayında 199.bölümüyle sezon finali yapan EDHO’nun yeni bölümünün Eylül ayı sonunda yayınlanması bekleniyor. ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın sezon finalinde Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesinde şok etkisi yaratmıştı. Peki EDHO yeni sezon ne zaman, hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman? ATV dizisi hakkında tüm bilgiler…

Eylül ayında yeni sezon dizileri tek tek yayınlanmaya başlanırken EDHO ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba'nın paylaştığı yapımın sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezon yayın tarihine çevrildi. Bu kapsamda; EDHO yeni sezon ne zaman, hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman?

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık

içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının son haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman ve fragman yayınlandı mı? ATV EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?
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