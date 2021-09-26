Süper Loto sonuçları, haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekiliş sonucunda belirlenerek kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunda büyük ikramiye kazanmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "26 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
Milli Piyango Online ile 26 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları;
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;