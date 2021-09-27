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Giriş Tarihi: 27.9.2021 09:27

Galatasaray'da olmadı İspanya'da manşetleri süslüyor! 'El Tigre'yi kimse durduramaz...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Galatasaray’da olmadı İspanya’da manşetleri süslüyor! ’El Tigre’yi kimse durduramaz...’

Büyük ümitlerle geldiği Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan, sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao sezon başında İspanyol ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. La Liga'ya geri dönen Falcao, muhteşem bir başlangıçla İspanyol medyasında manşetleri süsledi. İşte Falcao hakkındaki övgü dolu sözler...

Monaco'dan Galatasaray'a transfer olduğunda sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandıran Falcao, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 34 maça çıktı ve 19 gol attı. Sakatlıklarla boğulan Kolombiyalı yıldız sözleşmesinin bitmesine bir sezon kala yönetim ile anlaşarak sözleşmesini feshetti.

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao, İspanyolları kendisine hayran bıraktı. Sırasıyla oynadığı iki maçta da gol atan Falcao, dün akşam da Cadiz ağlarını sarstı. İlk iki maça sonradan giren Falcao, bu kez on birde kendisine yer buldu.

Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyen Radamel Falcao, takımının Cadiz'i 3-1 yendiği maçta 44. dakikada sahneye çıktı.

Ivan Balliu'nun asistinde golünü atan Falcao, ilk 3 maçında üçüncü golünü atmayı başardı. Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo da 67. dakikada oyuna girdi.

Rayo Vallecano, La Liga'da 5. sırada bulunuyor. 7 maçın dördünü kazanan birinde berabere kalan ve iki maçı kaybeden Vallecano, 6. Barcelona'nın üstünde yer alıyor.

İSPANYOLLAR FALCAO'YU KONUŞUYOR!

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Falcao'nun performansını manşete taşıyarak Kolombiyalı golcüden övgüyle bahsetti.

'EL TİGRE'Yİ KİMSE DURDURAMAZ!'

Falcao'nun tecrübesiyle Vallecano'yu sırtladığını ifade eden AS Gazetesi, deneyimli golcünü La Liga'da kendisini bulduğunu ifade etti.

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Galatasaray'da olmadı İspanya'da manşetleri süslüyor! 'El Tigre'yi kimse durduramaz...'
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