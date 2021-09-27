La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao, İspanyolları kendisine hayran bıraktı. Sırasıyla oynadığı iki maçta da gol atan Falcao, dün akşam da Cadiz ağlarını sarstı. İlk iki maça sonradan giren Falcao, bu kez on birde kendisine yer buldu.