La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao, İspanyolları kendisine hayran bıraktı. Sırasıyla oynadığı iki maçta da gol atan Falcao, dün akşam da Cadiz ağlarını sarstı. İlk iki maça sonradan giren Falcao, bu kez on birde kendisine yer buldu.
Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyen Radamel Falcao, takımının Cadiz'i 3-1 yendiği maçta 44. dakikada sahneye çıktı.
Ivan Balliu'nun asistinde golünü atan Falcao, ilk 3 maçında üçüncü golünü atmayı başardı. Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo da 67. dakikada oyuna girdi.
Rayo Vallecano, La Liga'da 5. sırada bulunuyor. 7 maçın dördünü kazanan birinde berabere kalan ve iki maçı kaybeden Vallecano, 6. Barcelona'nın üstünde yer alıyor.
İSPANYOLLAR FALCAO'YU KONUŞUYOR!
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Falcao'nun performansını manşete taşıyarak Kolombiyalı golcüden övgüyle bahsetti.
'EL TİGRE'Yİ KİMSE DURDURAMAZ!'
Falcao'nun tecrübesiyle Vallecano'yu sırtladığını ifade eden AS Gazetesi, deneyimli golcünü La Liga'da kendisini bulduğunu ifade etti.