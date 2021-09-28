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Giriş Tarihi: 29.9.2021 01:00 Son Güncelleme: 29.9.2021 01:02

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag: "Beşiktaş iyi oyunculara sahip"

AA
Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag: Beşiktaş iyi oyunculara sahip

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, bugün aldıkları sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, maçın ardından Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Steven Berghuis ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam, bu akşam Beşiktaş'a karşı sergiledikleri futbolun daha iyisini oynayacak ve daha çok gol atacak kapasiteye sahip olduklarını dile getirerek, "Bunu herkesin bilmesi gerekiyor ki Beşiktaş iyi oyunculara sahip harika bir takım. Beşiktaş bizim ülkemizdeki takımlara göre daha hızlı ve iyi oynayan bir ekip." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ne 6 puanla harika bir başlangıç yaptıklarını aktaran Ten Hag, "Daha önce de 6 puan almış ancak gruptan çıkamamıştık. Takımım iki sene öncesinden daha farklı. Bu yıl gruptan çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Ajaxlı futbolcu Berghuis ise maçı kazandıkları için mutlu olduğunu aktardı.

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Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag: "Beşiktaş iyi oyunculara sahip"
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