ÖSYM tarafından 81 ilde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl ikinci defa düzenlendi. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen sınava giren adaylar, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır gibi sorularla sonuç tarihi hakkında araştırma yapıyor. ALES sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin güncel sınav takviminde duyuruldu. İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı!

ALES YILDA KAÇ DEFA YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yıl içinde iki ya da üç defa düzenlenmektedir. Bu yıl ikincisi 19 Eylül'de gerçekleştirilen sınav, ÖSYM'nin bildirdiğine göre 2021 yılı içinde bir kez daha yapılacak. ALES/3 21 Kasım tarihinde düzenlenecek ve bu sınavın sonucu da 2021 yılı içinde duyurularak yükseköğretim kurumlarında kullanılır hale gelecek.