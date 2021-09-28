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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:19

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır? ALES sınav sonuç tarihi ve ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır? ALES sınav sonuç tarihi ve ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı!

Akademik personel olmayı ya da lisansüstü eğitim almayı hedefleyen on binlerce kişi, 19 Eylül’de düzenlenen 2021-ALES/2 sınavında ter döktü. Başvuru için sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır diye araştırıyor. ÖSYM’nin yaptığı son açıklama ile ALES sınav sonuç tarihi ve ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı haberimizde.

ÖSYM tarafından 81 ilde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl ikinci defa düzenlendi. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen sınava giren adaylar, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır gibi sorularla sonuç tarihi hakkında araştırma yapıyor. ALES sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin güncel sınav takviminde duyuruldu. İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı!

ALES YILDA KAÇ DEFA YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yıl içinde iki ya da üç defa düzenlenmektedir. Bu yıl ikincisi 19 Eylül'de gerçekleştirilen sınav, ÖSYM'nin bildirdiğine göre 2021 yılı içinde bir kez daha yapılacak. ALES/3 21 Kasım tarihinde düzenlenecek ve bu sınavın sonucu da 2021 yılı içinde duyurularak yükseköğretim kurumlarında kullanılır hale gelecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılın son ALES başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES/3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sonuçları ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır? ALES sınav sonuç tarihi ve ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı!
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