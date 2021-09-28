AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021-2022: Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankaya ödenir?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar sorularının yanıtları merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül itibarı ile başladı. Eğitim öğretim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar konularıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2021-2022 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılır? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme süreci hakkında bilgiler
Eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kayıt yenileme ücretini ödeyecek ve ders seçimlerini yapacak.
AÖF kayıt yenilme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek. Otomasyona öğrenci ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılacak.
Öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.
Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.