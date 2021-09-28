Beşiktaş Ajax karşısında 3 puan peşinde! İşte Beşiktaş-Ajax maçı muhtemel 11’leri

SERGEN YALÇIN: HER ŞEY OLABİLİR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "İyi, genç ve atletik bir takımla oynayacağız. Eksiklerimiz var, elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Mucize olur mu? Futbolda her şey olabilir" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Geçen sene de bu tür sorunlar yaşadık. Şu anda olması gerekenin üstünde sakatımız var. Maçlar oynanmadan kazanılmaz. Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."