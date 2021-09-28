DGS sonuçlarıyla ilk yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirmeler yapılacak. Bu kontenjanları ve başvuru sürecini merak edenler, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, DGS ek tercihler nasıl yapılır ve nereden yapılacak diye araştırıyor. İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilenler ve ek tercih kılavuzu yayınlanma tarihi.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.