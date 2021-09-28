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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:51

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır ve nereden yapılacak? Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır ve nereden yapılacak? Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim kurumlarından ve önlisans programlarından mezun olan pek çok kişi, Dikey Geçiş Sınavı ile üniversiteye girmeye hazırlanıyor. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyenler, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak diye merak ediyor. DGS ek tercihler nasıl yapılır ve nereden yapılacak sorusu da adayların merak ettikleri arasında yer alıyor. İşte DGS ek tercih kılavuzu ve tercih tarihleri.

DGS sonuçlarıyla ilk yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirmeler yapılacak. Bu kontenjanları ve başvuru sürecini merak edenler, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, DGS ek tercihler nasıl yapılır ve nereden yapılacak diye araştırıyor. İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilenler ve ek tercih kılavuzu yayınlanma tarihi.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

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DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır ve nereden yapılacak? Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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