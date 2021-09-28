Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura ve başvuru sonuçları sorgulama 2021!
Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:27 Son Güncelleme: 28.9.2021 11:28

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura ve başvuru sonuçları sorgulama 2021!

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura ve başvuru sonuçları sorgulama 2021!

İŞKUR aracılığı ile gerçekleşen TYP personel alımı için kura sonuçları binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayımlanan iş ilanlarına başvurularını yapan adaylara sonuçları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden ulaşabilecekleri bildirilmişti. İlanlarda kuraların çekileceği tarihler de bildiriliyordu. Bu noktada “2021 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR TYP kura ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

İŞKUR TYP kura sonuçları son dönemde adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Okul ve çeşitli kurumlarda ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan personel alımlarında başvurulara ilişkin sonuçlar kuranın sonucunda belli oluyor. Hal böyleyken "2021 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR TYP kura ve başvuru sonuçları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacak.

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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İŞKUR TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

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KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura ve başvuru sonuçları sorgulama 2021!
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