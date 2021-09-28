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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:50 Son Güncelleme: 28.9.2021 09:51

KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları tıkla - sorgula!

KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları tıkla - sorgula!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geçtiğimiz haftalarda alınan başvuruların ardından KYK yurt yedek sonuçları açıklaması için bekleyişe geçildi. Gözler GSB’den gelecek açıklamaya çevrilirken ilk aşamada herhangi bir yurda yerleşemeyen adaylar “KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır?” sorularını gündeme taşıdı. Başvuruların e-Devlet aracılığı ile alındığı biliniyordu. Sonuçların ise kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, 2021-2022 KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

KYK yedek yurt sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olan yurtlarda ikamet etmek isteyen üniversite öğrencileri Eylül ayının sonuna gelinmesiyle beraber araştırmalarını hızlandırdı. Hal böyleyken KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır?" soruları yanıt arıyor. İşte 2021-2022 KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üçüncü yedek yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK Mİ?

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

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KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları tıkla - sorgula!
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