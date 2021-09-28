KYK yedek yurt sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olan yurtlarda ikamet etmek isteyen üniversite öğrencileri Eylül ayının sonuna gelinmesiyle beraber araştırmalarını hızlandırdı. Hal böyleyken KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır?" soruları yanıt arıyor. İşte 2021-2022 KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...