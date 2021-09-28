Son dakika: Tüm gözler Ajax-Beşiktaş maçının üzerinde! Zorlu mücadelede 11’ler belli oldu…

İLK 11'LER

AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, Haller.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

Beşiktaş'ın yedekleri: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan gibi genç isimleri Ajax karşısında sahaya sürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.