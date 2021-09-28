Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Tüm gözler Ajax-Beşiktaş maçının üzerinde! Zorlu mücadelede 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 28.9.2021 18:28 Son Güncelleme: 28.9.2021 18:48

Son dakika: Tüm gözler Ajax-Beşiktaş maçının üzerinde! Zorlu mücadelede 11’ler belli oldu…

Son dakika: Tüm gözler Ajax-Beşiktaş maçının üzerinde! Zorlu mücadelede 11’ler belli oldu…

Son dakika haberi… Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, C Grubu’nda ikinci maçına Ajax karşısında çıkıyor. Grubun ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, sakatlıklarla boğuştuğu dönemde Hollanda deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımın 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, devler arenasında sezonun ikinci maçına çıkıyor. İlk maçta Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşan Sergen Yalçın ve öğrencileri, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Ajax maçı öncesi 12 sakatlığı bulunan Beşiktaş, Pjanic, Ghezzal, Vida, Alex Teixeira, Atiba gibi yıldız oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 46. maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, Hollanda'da iyi bir sonuç alarak İstanbul'a dönmek istiyor.

Zorlu mücadele, bu akşam saat 19.45'te başlayacak. 19.45'te başlayacak karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

İLK 11'LER

AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, Haller.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

Beşiktaş'ın yedekleri: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan gibi genç isimleri Ajax karşısında sahaya sürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

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Son dakika: Tüm gözler Ajax-Beşiktaş maçının üzerinde! Zorlu mücadelede 11’ler belli oldu…
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