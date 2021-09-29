29 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Türkiye'deki en son koronavirüs son durum verileri son dakika haberi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak duyurulmaya devam ediliyor. Güncel Türkiye vaka ve vefat rakamlarını içeren bugünkü en son koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak konusu olarak "29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | 29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

29 Eylül koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter hesabı üzerinden son dakika olarak duyurulacak. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandığında burada olacak…