29 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Türkiye'deki en son koronavirüs son durum verileri son dakika haberi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak duyurulmaya devam ediliyor. Güncel Türkiye vaka ve vefat rakamlarını içeren bugünkü en son koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak konusu olarak "29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.
29 Eylül koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter hesabı üzerinden son dakika olarak duyurulacak. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 28 bin 892
VEFAT SAYISI: 239
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336
VAKA SAYISI: 27 bin 188
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875
VAKA SAYISI: 27 bin 197
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458