Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 18:39 Son Güncelleme: 29.9.2021 18:39

29 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

29 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Yurt ve dünyada etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki en son corona virüsü verileri son dakika olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Yayımlanan en son corona virüsü tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 28 bin 892 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Diğer yandan bugünkü Türkiye vaka-vefat rakamları merak edilerek “29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat rakamları detayları.

Türkiye'deki en son koronavirüs son durum verileri son dakika haberi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak duyurulmaya devam ediliyor. Güncel Türkiye vaka ve vefat rakamlarını içeren bugünkü en son koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak konusu olarak "29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | 29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

29 Eylül koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter hesabı üzerinden son dakika olarak duyurulacak. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandığında burada olacak…

28 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 892

VEFAT SAYISI: 239

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336

27 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 188

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160

26 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875

25 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875


24 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 197

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458

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29 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 29 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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