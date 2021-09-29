AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Türkiye'de corona virüs salgını sebebiyle açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. 31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceği mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından merak edilirken Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bu süre 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamayla açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yanıt bulacak…

Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılmadığı sürece 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

DUYURU GELMİŞTİ

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.