Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne? Gözler CTE’de!
Giriş Tarihi: 29.9.2021 15:23 Son Güncelleme: 29.9.2021 15:26

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne? Gözler CTE’de!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne? Gözler CTE’de!

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada açık cezaevi izinleri uzatıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle tam iki ay süreyle uzatılan sürenin sonuna gelinirken açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılmadığı sürece 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Tarihin yaklaşmasıyla tekrardan gündeme gelen konuya yönelik Adalet Bakanlığı'ndan açıklama beklenirken cezaevi izinlerinin son durumu netleşecek. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne? İşte tüm detaylar…

Mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren Açık cezaevi izinleri son gelişmeler merak ediliyor. 31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceği mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından merak edilirken Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bu süre 2 ay uzatılmıştı. Cezaevi izinleri 31 Eylül'de sona erecek olması dolasıyla açık cezaevi izinleri yeniden gündem oldu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne? Gözler CTE'de!

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Türkiye'de corona virüs salgını sebebiyle açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. 31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceği mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından merak edilirken Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bu süre 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamayla açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yanıt bulacak…

Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılmadığı sürece 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

DUYURU GELMİŞTİ

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2021 NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iznine gönderilen hükümlülerin izin sürelerinin uzatılıp uzatılmadığı belli olacak.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne? Gözler CTE’de!
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