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Giriş Tarihi: 29.9.2021 14:29

Altay'da Murat Akça korkuttu

DHA
Altay’da Murat Akça korkuttu

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da stoper Murat Akça, antrenmanda talihsizlik yaşadı. Sol kanat Erhan Çelenk'le çıktığı bir hava topu mücadelesinde darbe alan 31 yaşındaki savunmacı kendisini yerde buldu.

Çenesi 2 santimetre açılan Murat, estetik bandı ile tedavi edildi. Altay defansının vazgeçilmezlerinden biri olan Murat, tedavisinin ardından takımla çalışmalara devam ediyor. Gurbetçi oyuncunun Gaziantep deplasmanında forma giymesinde sakınca olmadığı bildirildi.

Geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olduğu siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de kupa kaldırarak Süper Lig'e geri dönen Murat Akça, ilk 7 karşılaşmada ilk 11'de yer alırken, toplam 586 dakikada sahada kaldı. Kariyerinde Süper Lig'de 92 müsabakada forma giyen Murat'ın İzmir temsilcisi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Thiam'ın cezasının sona erdiği Altay'da Rayan iyileşirken; Poko, Rodriguez ve Eren'in tedavileri sürüyor. Üç futbolcunun Gaziantep önünde riske edilmemesi bekleniyor.

DENİZ KADAH BABA OLDU
Altay'ın forvet oyuncularından Deniz Kadah, baba olma sevinci yaşadı. Eşi Bahar Kadah'ın doğumu için izin alarak Almanya'ya giden deneyimli golcü sosyal medya hesabından, "Hayatımıza hoş geldin oğlum. Çok mutluyuz" paylaşımı yaptı. Kadah çifti, dünyaya gelen oğullarına Dalyan ismini koydu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Son transferimiz tribüne" başlığıyla yapılan açıklamada, "Büyük Altay Ailesi olarak Bahar ve Deniz Kadah çiftini kutlar, Dalyan bebeğe sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

İKİ GENÇ MİLLİ TAKIMDA
Altay altyapısından yetişip A takım kadrosunda yer alan Kazımcan Karataş ve Cem Özgener, genç milli takımlara davet edildi. Kazımcan, U19 Milli Takımı'nın 8 Ekim ve 11Ekim'de Üsküp'te Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçları için, Cem ise U18 Milli Takımı'nın 8-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'da katılacağı hazırlık turnuvası için ay-yıldızlı ekibe katılacak. U18 Milli Takımı, İspanya, Portekiz ve Romanya ile karşı karşıya gelecek.

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Altay'da Murat Akça korkuttu
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