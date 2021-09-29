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Giriş Tarihi: 29.9.2021 14:06

Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak?

Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak?

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı Bergen filmi, sinemaseverler tarafından bekleniyor. Filmde Bergen karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. “Acıların Kadını” olarak da anılan ve ölmeden önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatının ele alındığı Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak?

Çekimleri devam eden Bergen filmi, sinemaseverler tarafından bekleniyor. "Acıların Kadını" Bergen'in acı dolu hayatı beyazperdeye aktarılacak. Filmin başrol oyuncusu ise Farah Zeynep Abdullah oldu. Öte yandan; "Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtları da netlik kazandı.

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bergen'in hayatının anlatılacağı film Şubat 2022'de vizyonda olacak.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen 15 Temmuz 1959 yılında Mersin'de doğdu. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı.

31 Ekim 1982'de kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı.

Daha sonraları pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.

BERGEN NE ZAMAN ÖLDÜ?

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Bergen memleketi Mersin'e defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

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Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak?
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