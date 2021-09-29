Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe UEFA maçı ile ilgili sorgulamalar arttı. İki takımın zorlu mücadelesini canlı izlemek isteyenler Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Gruptaki ikinci maçında galibiyet elde etmek isteyen Fenerbahçe avantajlı takıma geçmek istiyor. Peki Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?