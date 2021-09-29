Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe UEFA maçı ile ilgili sorgulamalar arttı. İki takımın zorlu mücadelesini canlı izlemek isteyenler Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Gruptaki ikinci maçında galibiyet elde etmek isteyen Fenerbahçe avantajlı takıma geçmek istiyor. Peki Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Olympiakos ile mücadele edecek. 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.
Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.
Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.
İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrı saha çalışmalarına başladığı, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.