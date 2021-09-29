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Giriş Tarihi: 29.9.2021 09:56

Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe UEFA maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA maçının canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Alejandro Hernandez yönetecek. Maç yayın gününün yaklaşmasıyla beraber detaylı sorgulama başladı. Peki Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç bilgileri…

Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe UEFA maçı ile ilgili sorgulamalar arttı. İki takımın zorlu mücadelesini canlı izlemek isteyenler Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Gruptaki ikinci maçında galibiyet elde etmek isteyen Fenerbahçe avantajlı takıma geçmek istiyor. Peki Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE UEFA OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Olympiakos ile mücadele edecek. 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 19.45'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇINI İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

FENERBAHÇE, OLYMPİAKOS MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrı saha çalışmalarına başladığı, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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