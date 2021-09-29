23 yaşındaki file bekçisi, "Büyük camiaların en büyük gücü birlik-beraberliktir. Ne olursa olsun, kazansak da kaybetsek de sonuna kadar… Hepimiz sabırsızız ama bir maç kaybettiğinde ya da berabere kaldığında, birçok şey bitmiş moduna girmemeliyiz. Taraftarların desteği futbolcular için çok önemli, sonuçta futbolcular da robot değil, bizler de insanız. Duygu, düşünce, hissiyatlarımız var. Genç oyuncular da var burada" dedi.