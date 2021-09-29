Yoğun fikstürü çok sayıda sakatla geçen Fenerbahçe, Olympiakos maçıyla nefes almaya başlayacak. Ligin ilk haftası köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, Hatay maçıyla takıma katılmıştı.
Zajc, Tisserand, Nazım, Sosa, İrfan ve Serdar Aziz'den de güzel haberler geldi. Bu isimler farklı günlerde takıma katılacak.
Zajc'ın yarın TSİ 19.45'te oynanacak Olympiakos maçında kulübede olması bekleniyor. Serdar Aziz'in de oynama ihtimali yüzde 50'nin üzerinde.
MESUT ÖZİL VE OSAYİ YARIN 11'DE
Diğer oyunculardan Kasımpaşa maçına yetişecek isimler olacak. Ancak bazıları uzun süreli sakatlıktan çıktığı için hemen sahaya atılmayacak. Milli ara sonrasında sahaya çıkıp süre alabilecek noktaya gelecekler.
Bu arada Olympiakos maçında Hatay karşılaşmasından farklı olarak iki ismin 11'e alınması bekleniyor.
Hatay'da dinlendirilen ve son dakikalarda oyuna dahil edilen Mesut Özil ile Bright Osayi-Samuel, Kadıköy'de 11'de sahaya çıkacaklar.
AVRUPA'DA DA LİDER OLALIM
Süper Lig'de Trabzonspor'un Alanya'ya puan kaybetmesiyle 7. haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de gözünü zirveye dikti. Samandıra'da hesaplar D Grubu'nda 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Olympiakos'u yenip koltuğu ele geçirmek üzerine yapılıyor.
Ancak Sarı-Lacivertliler, Yunan ekibini yense bile ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt ile Antwerp arasında oynanacak maçın sonucu da önem taşıyor. Alman ekibi, Antwerp'i daha gollü yenerse averajla liderlik koltuğuna oturabilir.
ALTAY: ROBOT DEĞİLİZ
Bu arada Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, kulübün YouTube hesabından taraftarlara seslendi.
23 yaşındaki file bekçisi, "Büyük camiaların en büyük gücü birlik-beraberliktir. Ne olursa olsun, kazansak da kaybetsek de sonuna kadar… Hepimiz sabırsızız ama bir maç kaybettiğinde ya da berabere kaldığında, birçok şey bitmiş moduna girmemeliyiz. Taraftarların desteği futbolcular için çok önemli, sonuçta futbolcular da robot değil, bizler de insanız. Duygu, düşünce, hissiyatlarımız var. Genç oyuncular da var burada" dedi.
OLYMPIAKOS MAÇINA İSPANYOL HAKEM
Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın İstanbul'da Olympiakos ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek.
38 yaşındaki hakem, en son Türkiye'nin Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmada düdük çalmıştı.