Mathieu Valbuena’dan Fenerbahçe mesajı!

Tecrübeli futbolcu, "Antrenörünle yarınki maç için özel bir görüşme yaptınız mı?" şeklindeki soru üzerine, şu görüşlerini aktardı:

"Galibiyeti isteyen bir takım olarak buraya geldik. 3 puanla başladık ve galip gelmeye devam ederek bu gruptan çıkmak istiyoruz. İki takımın da teknik direktörünün Portekizli olması enteresan. Portekizli teknik adamlar taktisyen yöneriyle bilinir. Teknik direktörümüze çok güveniyoruz. Savunması ve hücum gücü çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Unutmamamız gereken bir 12 numara var. Seyirci faktörünü de göz önünde bulunduruyoruz. Umuyorum her türlü engeli aşmış olarak soyunma odasına gideriz."

Arkadaşlarına Ülker Stadı'ndaki atmosfer hakkında bilgi verdiğini dile getiren Valbuena, "Sıradışı bir atmosfer olacağını, seyircinin böyle bir atmosfer oluşturmak için çabalayacağını arkadaşlarıma söyledim. Sıcak ve baskılı bir atmosferde oynayacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar bambaşka bir atmosferde oynanıyor. Bunun bilinciyle sahaya çıkacağımıza kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.