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Giriş Tarihi: 29.9.2021 09:41 Son Güncelleme: 29.9.2021 10:21

Sheriff Real Madrid'e şoku yaşattı! Yıllar önce Beşiktaş'a karşı...

Sheriff Real Madrid’e şoku yaşattı! Yıllar önce Beşiktaş’a karşı...

Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en büyük sürprizlerinden biri Real Madrid-Sheriff maçında yaşandı. Moldova ekibi, tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'ne rüya gibi bir başlangıç yaptı. Çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi müsabakasında Shakhtar Donetsk'i 2-0 yenen Sheriff, Real Madrid'i de deplasmanda 2-1'lik skorla devirerek herkesi şaşırttı. Puanını 6'ya çıkaran Sheriff, grupta liderlik koltuğuna oturdu. Moldova temsilcisi, geçmiş yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de eşleşmişti. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dün başlayan ikinci hafta müsabakalarından en büyük sürprize Sheriff imza attı. Moldova ekibi, ilk kez boy gösterdiği Devler Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor.

Sheriff, ilk Şampiyonlar Ligi maçında sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etmişti. Real Madrid, İnter ve Shakhtar Donetsk ile aynı grupta yer alan Sheriff, büyük sürprizlere imza atıyor.

Grubun en zayıf halkası olarak gösterilen Moldova temsilcisi, ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Traore ve Yansane'in golleriyle 2-0 devirerek adından söz ettirdi.

D Grubu'nun ikinci maçında Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olan Sheriff, İspanyol devine büyük bir şok yaşattı.

Sheriff, 25. dakikada Djasur Yakhsibaev ile öne geçti. Benzema 65'te penaltıdan skoru eşitlese de 89'da Sebastien Thill tarihi zafere imza koyan isim oldu. İlk maçında Shakhtar Donetsk'i yıkan Moldova ekibi, Real Madrid'i de yenerek grubunda liderliğe yükseldi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLE EŞLEŞMİŞTİ...

Sheriff, 2007 yılında Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmiş, siyah-beyazlı temsilcimiz 3-0 ve 1-0'lık skorlarla rakibini saf dışı bırakmıştı.

Sheriff, 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, Sheriff'i 2 maçta da 1-0'lık skorlarla yenmişti.

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Sheriff Real Madrid'e şoku yaşattı! Yıllar önce Beşiktaş'a karşı...
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