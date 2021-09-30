Türkiye en son koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak duyuruluyor. Güncel Türkiye vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı bugünkü en son koronavirüs tablosu öğrenilmek istenerek "30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılıyor.
30 Eylül koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter hesabı üzerinden henüz paylaşılmadı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli olduğunda burada olacak.
VAKA SAYISI: 29 bin 386
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018
VAKA SAYISI: 28 bin 892
VEFAT SAYISI: 239
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336
VAKA SAYISI: 27 bin 188
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875