Ahmet Nur Çebi'den Kaan Ayhan açıklaması! "Devre arasında yeniden..."

Gidenler, kulübü çok zordayken bıraktı. Ben toparladım. Bundan sonra düzlüğe çıkacağız, Onlar 'Vın' turizmdi. 'Vın' turizmle işim yok, ben 'VARAN turizmim! Lens ve Ljajic ile bu kontratları nasıl yaptınız! Hatta Douglas...

Karagümrük bize Lens için 300 bin Euro brüt verdi, neti 150 bin Euro… Adem'in 2 milyon Euro son taksitini ödedik. Taliplisi yok. Bunu alanlar 6.5 milyon Euro kontrat yapmışlar. Ödemelerini de ertelemişler. Tüm ödemeyi biz yaptık."