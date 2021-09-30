Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021 AÖF kayıt yenileme (ders seçimi) ekranı - tarihleri!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 15:18 Son Güncelleme: 30.9.2021 15:18

Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021 AÖF kayıt yenileme (ders seçimi) ekranı - tarihleri!

Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021 AÖF kayıt yenileme ders seçimi ekranı - tarihleri!

Açıköğretim üzerinden üniversite eğitimi alan adaylar kayıtlarını yenilemek üzere duyurulan AÖF kayıt yenileme tarihleri aralığında işlemlerini tamamlıyor. Anadolu Üniversite bu kapsamda tüm detayları öğrencilere resmi sitesi üzerinden yayımladığı duyuru ile bildirmişti. Kayıtlarını halen tamamlamamış adaylar “AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?” şeklinde sorulara yanıt arıyor. İşte 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri, ücreti ve tüm detaylar...

AÖF kayıt yenileme ekranı 27 Eylül tarihiyle beraber adayların erişimine açılmıştı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi gören vatandaşlar 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. "AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" soruları bu kapsamda yannıt aramaya başladı. İşte Açıköğetim AÖF kayıt yenileme ekranı, ücreti...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de sona erecek olup harç ücretleri seçeceğiniz ders ve kredilere bağlı olarak değişmektedir. Normal dönem dersleri (30 AKTS) alındığında 365 TL - 395 TL harç ücreti ödenmesi gerekecektir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

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Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021 AÖF kayıt yenileme (ders seçimi) ekranı - tarihleri!
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