Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor ve hangi platoda? TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekildiği yer ve mekanlar!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 20:43 Son Güncelleme: 30.9.2021 20:44

Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor ve hangi platoda? TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekildiği yer ve mekanlar!

Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor ve hangi platoda? TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin çekildiği yer ve mekanlar!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde olduğu TRT 1 dizisinin çekildiği yer en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu doğrultuda, Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı, dizinin yayınlandığı anlarda sıklıkla araştırılıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi için çeşitli plato ve gemiler hazırlandı. İşte, Barbaroslar dizisinin çekildiği yer hakkında bilgiler

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlandı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yetkin Dikinciler gibi birçok ünlü ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekildiği yer de oldukça merak ediliyor. Özellikle gemi sahneleri olduğu zamanda, Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? İşte, Barbaroslar dizisinin çekim yeri...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

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Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor ve hangi platoda? TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekildiği yer ve mekanlar!
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