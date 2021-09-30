Dolar kaç oldu? 1 Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül Perşembe Euro ve Dolar fiyatı ile döviz kuru canlı takip!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından döviz kuru hareketlenmiş, Dolar yükselişe geçmişti. Dün kapanışta yüzde 0,54'lük bir yükselişle en yüksek seviyeye ulaşırken, Euro ise yüzde 0,23 oranında değer kaybetti. Para birimlerinin bugünkü durumunu merak edenler, Dolar kaç oldu? 1 Dolar kaç TL, ne kadar gibi sorulara yanıt arıyor. 30 Eylül Perşembe Dolar ve Euro fiyatı ile döviz kuru canlı rakamlar haberimizde.

DÖVİZ KURU ALIŞ SATIŞ VERİLERİ 30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Bugün saat 08:20 itibariyle Dolar ve Euro güne hareketli başladı. Dolar haftanın dördüncü iş gününe yüzde -0.09 hareketiyle başlarken Euro ise yüzde 0.14 artış gösterdi. İşte A Para ile döviz kurunda son durum: