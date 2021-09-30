Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dolar kaç oldu? 1 Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül Perşembe Euro ve Dolar fiyatı ile döviz kuru canlı takip!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:07 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:07

Dolar kaç oldu? 1 Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül Perşembe Euro ve Dolar fiyatı ile döviz kuru canlı takip!

Dolar kaç oldu? 1 Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül Perşembe Euro ve Dolar fiyatı ile döviz kuru canlı takip!

Dolardaki iniş ve çıkışlar, bugün de “Dolar kaç oldu? 1 Dolar kaç TL?” sorusuyla borsaları takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yükselişi sürdüren ve 8,95 TL’ye ulaşan ABD para birimi, günü 8,91 TL’den kapatarak en yüksek seviyeye ulaştı. Euro ise 10,34 TL ile günü düşüşle kapattı. Günlük ve haftalık olarak döviz kurunda yaşanan hareketlilik, “Dolar ne kadar, Euro ne kadar?” gibi sorularla araştırılıyor. İşte 30 Eylül Perşembe Euro ve Dolar fiyatı ile döviz kuru canlı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından döviz kuru hareketlenmiş, Dolar yükselişe geçmişti. Dün kapanışta yüzde 0,54'lük bir yükselişle en yüksek seviyeye ulaşırken, Euro ise yüzde 0,23 oranında değer kaybetti. Para birimlerinin bugünkü durumunu merak edenler, Dolar kaç oldu? 1 Dolar kaç TL, ne kadar gibi sorulara yanıt arıyor. 30 Eylül Perşembe Dolar ve Euro fiyatı ile döviz kuru canlı rakamlar haberimizde.

DÖVİZ KURU ALIŞ SATIŞ VERİLERİ 30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Bugün saat 08:20 itibariyle Dolar ve Euro güne hareketli başladı. Dolar haftanın dördüncü iş gününe yüzde -0.09 hareketiyle başlarken Euro ise yüzde 0.14 artış gösterdi. İşte A Para ile döviz kurunda son durum:

DOLAR NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 8,9072

SATIŞ: 8,9088

CANLI DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

EURO NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 10,3524

SATIŞ: 10,3712

CANLI EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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Dolar kaç oldu? 1 Dolar kaç TL, ne kadar? 30 Eylül Perşembe Euro ve Dolar fiyatı ile döviz kuru canlı takip!
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