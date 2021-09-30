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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Hakkımız yenmezse zaten şampiyonuz

Hakkımız yenmezse zaten şampiyonuz

“VAR ‘Temiz’ deyince hakem bakmıyor. Sen git bak; faulse faul, penaltıysa penaltı ver. Önümüzün kesilmek istendiği bir görüştür. İspat edemeyeceğimiz şeyler söyleyemeyiz. Hakkımızı yemesinler yeter”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sakatlıkların hepsinin zeminden kaynaklandığını düşünmediğini belirterek, "Ağır maç temposu… Özellikle Dortmund karşısında çok efor sarf eden bir takımımız var. Ondan sonra üst üste sakatlıklar gelmeye başladı" dedi. Sakatlıkların yüzde 60-70'inin darbelerden kaynaklandığını dile getiren Çebi, şöyle devam etti: "O darbeleri vuranların hiçbir tanesinin kartı yok. Siz kartları vermediğiniz sürece arkadaş arkadaşın ayağına vuruyor. Kafamızı karıştıran şeyler var. Bu hafta sonu maçları dikkatle takip edeceğiz. Ondan sonra hakemlerle ilgili açıklama yapacağız. Rahatsızız."

VIN TURİZM İLE İŞİM YOK, BEN VARAN TURİZMİM
"VAR 'Temiz' deyince hakem gidip bakmıyor. VAR'a git, faulse faul, penaltıysa penaltı ver. Önümüzün kesilmek istendiği bir görüş. İspat edemeyeceğimiz şeyleri söyleyemeyiz. Başka takımlar hakkında konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın hakkını yemesinler yeter. Hakkı yenmediği zaman Beşiktaş zaten şampiyon olacak. Gidenler, kulübü çok zordayken bıraktı. Ben toparladım. Bundan sonra düzlüğe çıkacağız, Onlar 'Vın' turizmdi. 'Vın' turizmle işim yok, ben 'VARAN turizmim! Lens ve Ljajic ile bu kontratları nasıl yaptınız! Hatta DouglasKaragümrük bize Lens için 300 bin Euro brüt verdi, neti 150 bin Euro… Adem'in 2 milyon Euro son taksitini ödedik. Taliplisi yok. Bunu alanlar 6.5 milyon Euro kontrat yapmışlar. Ödemelerini de ertelemişler. Tüm ödemeyi biz yaptık."

'KAAN'I TEKRAR İSTEYECEĞİZ'
TFF Başkanlığını düşünmediğini dile getiren Çebi, transfer hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
Alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu. Devre arasında tekrar girişimde bulunacağız.
Kenan Karaman'ı hocamız izindeyken kadromuza kattık. Yerli futbolcu konusunda baskı vardı, acele etmemiz gerekiyordu. Hata yaptığımızı düşünmüyorum.
Cenk Tosun'a sözüm var. Sezon sonu gelmek isterse kapımız açık.
Vida'nın menajerine 2 milyon Euro taahhüt edilmiş, sözleşme kayıp, Vida kalmak istiyorsa menajerine 'Çekil' demeli.

LARİN AYNI ŞARTLARI İSTİYOR...
SEZON sonunda Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile ilgili menajeri Nick Mavromaras, A Spor'a konuştu: "Larin, Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Geçen sezon attığı gollerle iki kupa kazanılmasında önemli rol oynadı. Larin, Beşiktaş'ı seviyor, aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa, sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum."

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