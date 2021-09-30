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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:57

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi günün maçları

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi günün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi maçları tüm hızıyla sürüyor. Pek çok önemli takım karşı karşıya gelirken kıran kırana bir mücadele sürüyor. Hal böyle olunca; “Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var?” sorusuna da sporseverler tarafından yanıt aranmaya başlandı. Peki; Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 30 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi günün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynanılmaya devam ediliyor. Futbolseverler maç programını ilgiyle takip ederken sabah saatleri itibarıyla "Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte 30 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi günün maçları

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)

Tüm maçlar Exxen'den canlı yayınlanacak...

UEFA Konferans Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19:45 Alashkert - HJK Helsinki

19:45 LASK Linz - M. Tel Aviv

19:45 Gent - Anorthosis

19:45 Partizan - Flora

19:45 Zorya - Roma

19:45 CSKA Sofya - Bodo/Glimt

19:45 AZ Alkmaar - Jablonec

19:45 Cluj - Randers

22:00 Feyenoord - Slavia Prag

22:00 Union Berlin - M. Haifa

22:00 PAOK - Slovan

22:00 Kopenhag - Red Imps

22:00 Tottenham - Mura

22:00 Vitesse - Rennes

22:00 Basel - Kairat

22:00 Omonia - Qarabağ

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Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi günün maçları
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