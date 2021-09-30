Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Marsilya'dan zaferle dönmek istiyor! Fatih Terim'in 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 30.9.2021 20:33 Son Güncelleme: 30.9.2021 20:42

Son dakika: Galatasaray Marsilya'dan zaferle dönmek istiyor! Fatih Terim'in 11'i belli oldu...

Son dakika: Galatasaray Marsilya’dan zaferle dönmek istiyor! Fatih Terim’in 11’i belli oldu...

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, 11 puan ulaşmış ve 10. sıraya yerleşmişti. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Göztepe maçıyla moral depolayan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanında da zaferle dönmek istiyor. Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Aslan, lider konumda bulunuyor. Fatih Terim'in Marsilya maçı 11'i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.

Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor.

FATİH TERİM'İN 11'İ BELLİ OLDU

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

TEK EKSİK KAPTAN ARDA

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.

GALATASARAY, SAVUNMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 12'sinde gol yedi. Yaz transfer döneminde önemli bir kadro değişimine giden Galatasaray'da sakatlıklar ve cezalardan dolayı savunmada oynayan oyuncularda bir istikrar yakalanamadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 14 müsabakaya çıkan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. İki karşılaşma hariç tüm maçlarda gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, yine 2 maç hariç tüm mücadelelerde kalesinde en az 1 gol gördü.

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Son dakika: Galatasaray Marsilya'dan zaferle dönmek istiyor! Fatih Terim'in 11'i belli oldu...
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