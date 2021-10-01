Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ekim ayı 2021 Süt desteği ödemeleri başladı! Çiğ süt desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 17:08 Son Güncelleme: 1.10.2021 17:11

Ekim ayı 2021 Süt desteği ödemeleri başladı! Çiğ süt desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Ekim ayı 2021 Süt desteği ödemeleri başladı! Çiğ süt desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından gelen çiğ süt desteği açıklaması sonrası araştırmalar da hız kazandı. Bu ödenekten faydalanacak olan binlerce kişi “Çiğ süt desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sadece ülkenin değil tüm dünyanın olumsuz koşullardan etkilendiğini, buna rağmen tüm imkanların Türk çiftçisi, üreticisi için seferber edildiğini söyledi. Peki, Süt desteği yattı mı? İşte ödemelere ilişkin gelen o açıklamanın detayları...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt ödemeleri için bekleyişe geçti. "Çiğ süt desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerle ilgili olarak "Ekim ayında rekor destek ödemesi yapacağız ve ödemeler bugün hesaplara geçecek." İfadeleriyle müjdeyi vermişti. Buna göre; Çiğ süt desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sadece ülkenin değil tüm dünyanın olumsuz koşullardan etkilendiğini, buna rağmen tüm imkanların Türk çiftçisi, üreticisi için seferber edildiğini söyledi.

Bu yıl tarımsal destek ödemelerinin yüzde 77 oranında gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, 2021 için belirlenen destek tutarının toplam 16,8 milyar lirasının çiftçilere ödendiğini açıkladı.

Pakdemirli, iklim değişikliği ve salgının olumsuz koşullarına rağmen üretici ve yetiştiricinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Büyük fedakarlıkla ve özveriyle üretmeye devam eden çiftçimizin tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasına destek olacağız. Tüm varlığımızla ve gücümüzle üretim için çaba göstereceğiz. Çiftçimiz ürettikçe bizim de yanında olduğumuzu görecek" dedi.

"Ödemeler bugün hesaplara geçecek"

Ekimde yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları anlattı:

"Ekim ayında rekor destek ödemesi yapacağız ve ödemeler bugün hesaplara geçecek. Buna göre, çiğ süt desteği (ocak-şubat-mart) 261 bin 584 çiftçi, toplam 706 milyon 136 bin 472 lira destek ödemesi alacak.

Hayvan hastalıkları tazminatından 1462 çiftçi toplam 31 milyon 552 bin 734 lira ödeme alırken, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1378 çiftçi toplam 27 milyon 81 bin 833 lira alacak. Diğer destekler ise şöyle olacak; hububat ve baklagil desteği için 1243 çiftçi toplam 6 milyon 556 bin 177 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçi 1 milyon 163 bin 809 lira ve yem bitkileri desteği için 471 çiftçi 778 bin 308 lira. Böylece ekimde 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin 333 lira destek ödemesi yapılacak."

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Ekim ayı 2021 Süt desteği ödemeleri başladı! Çiğ süt desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?
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