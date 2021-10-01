Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 1 Ekim 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il cuma namazı saatleri vakti!
Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:09 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:09

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 1 Ekim 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il cuma namazı saatleri vakti!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 1 Ekim 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il cuma namazı saatleri vakti!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 1 Ekim Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1 Ekim 2021 cuma namazı saatleri vakti il il olarak açıklandı. Bilindiği üzere, cuma namazı saati şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Durum böyle olunca, cuma namazı kaçta kılınacak sorusuna da cevap aranıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 1 Ekim 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakitleri

Cuma gününün gelişi ile beraber cuma namazı saatleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, cuma namazı kaçta kılınacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Ekim 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri hakkında bilgi paylaştı. Bilindiği gibi, her ilde cuma namazı farklı saatlerde kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, 1 Ekim 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

1 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İSTANBUL: 12:59

ANKARA: 12:43

İZMİR: 13:06

BURSA: 12:59

İL İL CUMA NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 1 Ekim 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il cuma namazı saatleri vakti!
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